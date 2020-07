Ekraaniaja vähendamine võib tervisele kasulik olla

Leiti, et terviseriskid olid madalaimad, kui päevas vaadati televisiooni kaks tundi või vähem. Uurijate sõnul tähendab see, et täiskasvanud peaksid vähendama ekraaniaega. Kui kõik uuringus osalenud piiraksid televisiooniaega kahele tunnile päevas, saaks ennetada või edasi lükata vastavalt 6 ja 8 protsenti surmadest. Uuringus võeti arvesse ka videote vaatamist mobiiltelefonist, vahendab BBC .

Uuringut juhtinud doktor Hamish Fosteri sõnul toetavad uuringu tulemused varasemaid tõendeid, et liigne televisiooni vaatamine ja istuv eluviis mõjutavad tervist kehvemas suunas. Kõigi tegurite mõistmiseks ja televisiooni vaatamise aja kestuse osas soovituste tegemiseks on vaja edasisi uuringuid. Foster lisas, et ebatervislik näksimine ja madalam sotsiaalmajanduslik staatus on mõlemad setud televisiooni vaatamise kestuse ja kehvema tervisega.