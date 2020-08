Kolmeaastaselt vähidiagnoosi saanud Johanni haiguslugu algas üllatavast probleemist

Kui Johann oli kaheksakuune, hakkasid teda kimbutama kõrvapõletikud ja ta jäi järgnevatel aastatel pidevalt haigeks. «Kuna ta käis ka lastehoius, siis sagedast haigestumist eeldatigi,» räägib praegu nelja-aastase poisi ema.

Eelmise aasta jaanipäeval tekkis poisil palavik, mida antibiootikumiravi enam alla ei võtnud. Kuna perearst viibis puhkusel, siirduti lastekliiniku EMOsse. «Tõdesin, et kuigi ema süda ütleb, et midagi on väga valesti, võtavad meditsiinitöötajad seda ikka niisama virisemisena,» nentis Karis. Nii saadeti pere koju tagasi. «Aga siis hakkas Johann väga vaevaliselt kõndima ja lonkama,» meenutab ema. Et hoolimata antibiootikumidest püsis palavik ikka kõvasti üle 38, helistas ta ühel pühapäeval uuesti EMOsse, kuna midagi muud enam teha ei osanud. «Õnneks oli õigel ajal õiges kohas õige inimene, kes ütles, et nüüd tulete kohe siia, ja ei lasknud meid enam ära,» meenutab Karis.

Õnneks lahvatas Karisel idee viia Johann kokku pere­tutta­vatega, kellel polegi juukseid. Kui poiss nende kiilaid pea­lagesid nägi, hakkas ka häbi­tunne vähehaaval kaduma.

Alguses arvati, et Johanni probleem võib olla reumaatiline. «Verepildid ei andnud kahtlust ka, et võib midagi nii hirmsat olla. Lõpuks tehti Johannile ultraheli, mida isa juba enne erakorralises käies palus. Sealt siis selguski, et neerupealise peal on kasvaja,» kõneleb ema. Järgnenud kompuuteruuringul selgus, et hulgimetastaasid olid luudes ja haaratud oli ka luuüdi. Johannile pandi diagnoosiks neuroblastoomi 4. staadium – agressiivne vorm.

Elumuutev võitlus

«Teadasaamine oli šokk,» ütleb Karis. Mõtted tüürisid süngetesse tulevikuversioonidesse. Samas hakkas ka vilkuma tuluke – kas on tegu sama haigusega, mis oli vähiga võitlust pidanud Annabelil? Kristile vastati, et jah. «Mõtlesin, et Annabel sai ju haigusest üle – saame meie ka!» meenutab Johanni ema nüüd.

Johann lustimas. FOTO: Erakogu

«Minu oluline sõnum teiste haigete laste vanematele on – kui ema süda ütleb, et midagi on halvasti, tuleb seda kuulata. Peab hambad ristis nõudma ja uurima,» julgustab ta. Kindlasti on tema sõnul täiesti vale see, et paljud ei julgegi erakorralisse vastuvõttu minna, kuna kardetakse noomida saada. «Nii nagu meie tahame arste usaldada, võiksid arstid usaldada ka emasid-isasid. Ükski lapsevanem pole ju niisama huvitatud lapsega tundideviisi EMOs või haiglas istumisest, ju on mure ikka põhjendatud,» nendib ta.