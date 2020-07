Viimsis valmib sviitidega eakatekodu

Pihlakodude juhi Kadri-Ann Tivase sõnul on pealinnas ja selle lähiümbruses nõudlus hooldekodude kohtade järele suur. «Meie kaks aastat tagasi avatud 85-kohalises Nõmme Pihlakodus on kohad täis, mullu sügisel avatud 180-kohalises Tabasalu eakatekodus on vabu kohti vaid kahekohalistes tubades,,» märkis Tivas.