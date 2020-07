Pidev telefoni näppimine ja koroonauudiste lugemine: mida see inimesega teeb ja kuidas seda vältida

«Hukatuskerimine (ingl doomscrolling) on pidev uudisrakenduste ja sotsiaalmeedia kerimine ning halbade uudiste lugemine,» selgitab psühholoog ja kliiniline abiprofessor Ariane Ling NYU Langone Health psühhiaatriaosakonnast. «Pandeemia on neid harjumusi mitmel viisil võimendanud - hukatuse uudistest ei tule puudust,» ütleb ta.

Twitteri igapäevaste kasutajate hulk on pandeemia algusest tõusnud 24 protsenti ja Facebooki numbrid 27 protsenti. 26-aastane Katie põhjendab hukatuskerimist ja kümme korda päevas meedia kontrollimist sellega, et ta loodab saada häid uudiseid vaktsiinist ning leevendada oma ärevust. See paistab aga pigem ärevust suurendavat.