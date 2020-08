Korduskasutatav veepudel säästab raha ning on nähtav meeldetuletus vee joomisest.

Keha on 70 protsenti vesi ja piisav veetarbimine on vajalik optimaalse terviseseisundi jaoks. Vesi hoiab kehas elektrolüütide tasakaalu, vererõhku, libestab liigeseid, reguleerib kehatemperatuuri ja toetab rakkude tervist. Siin on 12 Healthline'i soovitatud lihtsat viisi, kuidas rohkem vett tarbida.