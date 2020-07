Koroonapuhangu varjatud tragöödia: inimesed surevad üksi, osa arste üritab seda vältida

Tšiilis on loodud spetsiaalsed üksused, kus pereliikmed ja lähedased saavad hüvasti jätta ka riiklikes haiglates, kus viirus on levinud. Rohkem kui pooli külastasid pereliikmed ja teised surid pärast videokõnet lähedastega.

«Patsiendid, isegi sügavas koomas viibijad, reageerivad alati: nad hingavad kiiremini, pulss kiireneb, nad liigutavad; see kinnitab, et kuulmine on viimane, mille kaotate enne surma,» ütles dr Moyra Lopez.