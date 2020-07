Eastman Kodak on Ameerika tehnoloogiaettevõte, mis on alates 1888. aastast tootnud fotograafiaseadmeid. 20. sajandil valdkonnas edu nautinud ettevõtte majanduslangus algas 1990-aastate lõpus, kui tarbijad hakkasid võõranduma filmilindi kasutamisest ning fotograafias sai alguse digipööre. Neli aastat tagasi tehti drastilised muudatused ettevõtte tegevusalas.