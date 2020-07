Kooliõde koroonaviirusest: teise laine saabudes peame olema kaitsevahenditega paremini varustatud

Eestit külastanud Hollandi ajakirjanik Sander van Hoorn nimetas hiljuti siinseid koroonapiiranguid hirmutavalt lõtvadeks. Maskikandmist näeb vähe, inimesed istuvad koos söögikohtades, kahemeetrist vahemaad nõudvad kleepsud poodide ja teenindusasutuste põrandatel jäävad üldiselt tähelepanuta - kirjutas ta väljaandes NOS Nieuws. Ta küsib, kui raske saab Eesti inimestel olema kui saabub uus viirusepuhang.

Kooliõde Malle Haavel ei arva, et Eesti inimesed on muutunud hooletuks. Vastupidi - meie kultuuriruumis on alati olnud omane vaoshoitum käitumine. «Meil pole tervitamisel põsemuside jagamise kommet. Meil ei ela mitu põlve inimesi koos ühes kodus ja meie hajaasustus aitab kaasa sellele, et viirus ei saa sama kiiresti levida, kui paljudes teistes riikides. Kui mõned halvad näited kõrvale jätta, on meie inimesed üldjoontes mõistlikud. Nad pidasid kriisiajal reeglitest kinni ja see meid hullemast päästiski,» ütleb kooliõde.

Tööle testpunkti kõige esimesse vahetusse

Haavel vaatab tagasi kevadele ja ütleb selle iseloomustamiseks lihtsalt: «Erakordne!» Sel ajal kui koolimajad kinni pandi ja õpilased-õpetajad koduõppele jäid, soovis temagi eesliinil oma panust anda ja nii ta läkski koos mitme teise kooliõega appi drive-in testimise keskusesse.

«Esimene koroonaviiruse testimise drive-in ala loodi Tallinna Lauluväljaku Mäe värava juures paiknevale platsile ja alustas tööd 19. märtsil. Sattusin tööle esimesse vahetusse,» meenutab Malle Haavel.

Oli seal raske? «Oleneb, millega võrrelda,» ütleb kooliõde. »Tuleb, jah, olla neli kuni kuus tundi kaitseriietes, ja panna villased sokid jalga, et mitu tundi õues olles varbad ei külmetaks, aga ei midagi kontimurdvat.»

Kaitsevarustus pole nõrkadele

Ameteid oli testimispunktis kaks - testija ja registraator. Viimastel oli veidi lihtsam, sest nemad polnud kontrollitavate inimestega lähikontaktis ning võisid seetõttu kanda respiraatori asemel kirurgimaski. «Lähtusin põhimõttest, et nooremaid kolleege tuleb säästa. Kui kolleeg ütles, et soovib olla registraator, kuna kätel on haav või ta on proovide võtmistest väsinud, siis sellega arvestasingi,» kinnitas kooliõde Malle Haavel, kelle sõnul hoidis testpunkti kollektiiv raskel hetkel kokku ja oli üksteisele toeks.

Seda, et kaitsekostüümis ja respiraatoris töötamine pole naljaasi, on kinnitanud nii arstid kui õed. «Vaatasin ja õppisin videote järgi isikukaitsevahendeid õigesti kasutama. Olen tänulik meditsiinilabori Synlab töötajale, kes jagas nõuandeid kuidas säästa külmast ja desinfitseerimisvahenditest krõbedaks läinud käenahka. Harjusin ka respiraatoriga, pressib see ju vastu ninajuurt ja värsket õhku ei ole.»

Üks Saaremaal töötav füsioterapeut iseloomustas respiraatoriga töötamist kui treeningut kõrgmäestiku tingimustes. «Organismil võtab sellest taastumine aega, sest meid ei ole selleks treenitud, eriti, kui kanda respiraatorit kolm kuni neli tundi mitu päeva järjest,» kirjeldab kooliõde harjumatuid tingimusi.