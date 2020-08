Taudide ajaloost: 18. sajandi katk tappis Tallinnas üle poole linnaelanikest

Tallinna linna ajaloos laastanud taudide seast on hästi tuntud 1710. aasta katk, mil sõjategevusest peaaegu puutumata Tallinnas tappis katk üle poole linnaelanikest. Katk tabas Tallinna ka 16. sajandil (Liivi sõja aegu) ja 1657. aastal, mil Vene tsaaririigi väed olid vallutanud Ida-Eesti ja maal valitses sõjaseisukord. On teada veel üks katkulaine, millest seni avalikkus kuigi palju ei tea – 1603. aasta epideemia, mis tabas linna sama rängalt kui eelmainitudki.

1600. aastal puhkes taas sõda Rootsi ja Poola vahel. Sõjale lisandus 1602.-1603. aasta näljahäda Liivimaal (praeguse Eesti ja Põhja-Läti alal). Tallinna elanikkond vähenes puhkenud nälja ja katku tulemusel tuhandete elanike võrra.

Tolle aja sündmustest annavad ülevaate toonased kirjalikud allikad (kirikuraamatud jt arhiivimaterjalid). Üheks informatiivseks allikaks on Eesti kultuuriloos hästi tuntud Tallinna Püha Vaimu kiriku abipastori Georg Mülleri (u 1570–1608) tuluraamat. Georg Mülleri tuluraamatut ajalooallikana 1603. aasta katkupuhangu kohta on 2017. aastal ajakirjas «Tuna» ilmunud artiklis käsitlenud ajaloodoktor Marten Seppel. Järgnevalt annamegi ülevaate katkuepideemiast sellele artiklile toetudes.

Surmade arv hakkas Tallinnas kasvama juba 1601.-1602. aasta vahetusel. Põhjuseks oli ülalmainitud näljahäda, mis tabas kõige valusamalt vaeseid linnaelanikke. Näiteks 1602. aasta jaanuaris mattis Georg Müller 83 linnaelanikku – tavapärane maetute arv oli aga umbes üks matus päevas, seega tähendas 83 matust juba kolmekordset suremuse tõusu. Peamisteks surmapõhjusteks olid haigused, külm ja nälg.

Katk jõudis Tallinna umbes aasta hiljem. Märkused allikates viitavad 1603. aasta veebruaris leitud esimestele katku tundemärkidega haigetele. Oleviste kiriku matuste arveraamatusse on veebruari juurde kirjutatud: «Sel kuul sai alguse taudi või katku järkjärguline võimust võtmine» (sks in diesem Monat hat die Sucht oder Peste angefangen all gemehlich zu Regieren).

1. märtsil 1603, «pärast seda, kui kahjuks katkutaud oli puhkenud», esitas bürgermeister Heinrich von Lohn Niguliste kiriku eestseisjale Jost Duntele tellimuse, et see laseks valmistada neli pikka kaitserüüd surnukandjatele (sks lange Mentell den Totentregern), et nad saaksid «katkusurnuid minema kanda», ilma et need sulased poleks hiljem teiste poolt hirmu tõttu ära põlatud.

Georg Mülleri sissetulekud ja maetute arv hakkavad kiiresti kasvama 1603. aasta maist ja juunist. Müller ei täpsusta küll kordagi surmapõhjust. Esimest korda, kui Müller märgib katku oma tuluraamatus, on see seotud 18. mai sissekandega haigete külastusest, mille juurde on märkusena lisatud, et Ditmari mõlemad tüdrukud on katkus (sks lagen an der Pest).

Nii Mülleri tuluraamatus kui ka Oleviste kiriku arveraamatus tõuseb matuste arv ühe päeva kohta järsult 1603. aasta jaanipäeva paiku ja püsib väga kõrge septembrini. Juulis ja augustis mattis Müller keskmiselt 13 inimest päevas, Oleviste kirikus aga ulatus matuste arv keskmiselt kuue kuni seitsmeni päevas. Lõplikult taandus katk novembriks. See sobitub hästi tavapärase muhkkatku (Yersinia pestis) epideemia hooajalisusega.

Muhkkatku põhjustavad Yersinia pestis bakterid. FOTO: Shutterstock