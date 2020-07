Aeguvad eriolukorra tõttu pikendatud tervisetõendid ja teooriaeksamid

E-tervisetõendi puhul jõuab see automaatselt liiklusregistrisse ning uue tervisetõendi esitamiseks ei pea maanteeameti teenindusbürood külastama ning juhtimisõigus ei peatu.

Oluline on teada, et kui soovitakse sõidueksami aega muuta peale 18. augustit, siis uuesti sõidueksamile registreerides kontrollitakse teooriaeksami kehtivust. Kui teooriaeksamist on möödas üle 12 kuu, tuleb end uuesti teooriaeksamile registreerida.