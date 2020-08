Teadlased tegid kokkuvõtte kohvi ja kofeiini mõjudest tervisele

Kofeiini sisaldav kohv ei tõsta ühegi haiguse riski ning on isegi seotud haiguste madalama tõenäosusega. Mõõdukate kofeiiniannuste tarbimine on enamiku inimeste jaoks turvaline. Just mõõdukus on aga võtmesõna, kuna kofeiin võib häirida und või muuta inimesed närviliseks. Singapuri riikliku ülikooli professori Rob van Dami sõnul varieerub ebameeldivaid kõrvalmõjusid tekitava kofeiini kogus inimesiti. Kui kohv mõjutab uinumist või tekitab ärevust või erutust, tuleks muuta tarbitud koguseid või tarbimisaega.