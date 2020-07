Tallinna raeapteeki juhtisid 300 aasta jooksul kümme Johann Burcharti

Apteegis on nende aastasadade jooksul ametit pidanud palju väärikaid mehi, kuid oluline on märkida, et 16. sajandi lõpust 20. sajandi alguseni oli see perekond Burchartide käes. 1580. aastal tuli ungari päritolu Johann Burchart Belavary de Sykava Tallinnasse ja rentis Raeapteegi. Sealt edasi sai alguse rohkem kui 300 aastat kestnud dünastia, kuhu kuulus kümme sugupõlve Johanne. Nimelt oli selles perekonnas traditsioon, et vanim poeg sai alati nimeks Johann ja õppis apteekriks.