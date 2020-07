Karin Kanamäe: taimse toidu eelistamisel ei tööta kõik-või-mitte-midagi suhtumine

Tasub meeles pidada, et toitumisharjumuste puhul, nagu nimigi ütleb, on tegemist harjumusega. Kui harjumus on kord juba juurdunud, ei ole seda võimalik päevapealt muuta. Kõik-või-mitte-midagi stiilis suhtumine on uutele harjumustele hukatuslik. Ühel hetkel saab esialgne motivatsioon otsa ning sa annad alla. Üle poolte neist, kes hakkavad taimset toitu üleöö eelistama, loobuvad mingil ajal oma plaanist. Seetõttu on oluline, et sammud uue harjumuse loomiseks oleks pigem väikesed kui suured.

Esmapilgul võib tunduda, et taimne toit tähendab ainult kartulit ja salatit. Kui lähemalt uurida, siis on see maailm niivõrd kirju ja mitmekesine, et võib mõjuda lausa hoomamatuna – kust ometi alustada? Hea on jagada oma teekond nädalateks ning selle abil vaikselt astuma hakata.

Esimene kuni kolmas nädal

Esimesel kolmel nädalal katseta erinevate taimsete toodetega. Kõik taimsed tooted ei peagi sulle maitsema – ilmselt ei maitse sulle ka kõik piima- ja lihatooted. Nii et ära muretse, igaühe jaoks on kuskil mõni maitsev toode – jäätis, pihv, šnitsel. Kindlasti ära unusta korvi lisada puu- ja köögivilju ning iseäranis kaunvilju – ube, kikerherneid, läätsesid. Need on taimse toidu – ja üleüldse tervisliku toidu – alustalad.

Alusta sellest, et sööd kas ühel päeval nädalas taimselt või sööd vaheldumisi kas taimset hommiku-, lõuna- või õhtusööki. Siin tulevad appi algatused, nagu näiteks Taimne Teisipäev ja Taimetoidu Väljakutse. Esimene kutsubki üles ühel päeval nädalas, näiteks teisipäeval, eelistama taimset toitu. Lisaks on neil rikkalik retseptipank ja muid kasulikke toidunippe. Teine kujutab endast 22-päevast kiirkursust taime toidu maailma, kus on lisaks retseptidele ja mini-väljakutsetele võimalik saada endale isiklik mentor, kes vastab kõigile küsimustele ning on muul viisil toeks.

Neljas ja viies nädal

Lisa oma menüüsse veel rohkem taimset. Ära muretse – kui sul on midagi, millest sa kinni hoida soovid, siis pole üldse probleemi! Sageli on selleks juust. Tuleta meelde, mis toidud või tooted sulle eelmisel kolmel nädalal meeldisid, et saaksid neid nüüd uuesti nautida.

Mõtle, milline neist lihatoodetest, mida sa sööd, sulle kõige vähem meeldib. Jäta see oma menüüst välja või asenda taimsete alternatiividega (kaunviljad, taimne hakis või vorstid jne). Lisaks võiks neljandal ja viiendal nädalal katsetada juba kahe taimse toidu päevaga nädalas.

Kuues kuni neljateistkümnes nädal

Lisa iga kahe nädala tagant oma nädalasse üks taimne päev juurde. Pole hullu, kui vahel ei ole võimalik taimset toitu eelistada! Homme on alati uus päev. Ainult siis, kui teekond on sinu jaoks meeldiv, saad nii oma tervises kui ka maailmas tõelisi muutusi ellu viia.