Seni suurima valimiga uuring tegi kindlaks olulised koroonaviirusesse suremise riskitegurid

Uuringu tulemused olid kooskõlas teiste uuringutega, kus on leitud, et vanemad inimesed, mehed, rassilised ja rahvusvähemused ning olemasolevate terviseprobleemidega inimesed on haavatavaimate gruppide seas. Siin tuleb muidugi silmas pidada, et tegu polnud põhjus-tagajärg uuringuga. Inglismaal olid valgest rassist suurema riski all mustanahalised ja Lõuna-Aasia inimesed. OpenSAFELY platvormile lisatakse jooksvalt suurel hulgal patsientide andmeid, mille põhjal pikendatakse uuringut ja täiendatakse pidevalt tulemusi.