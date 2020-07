Vaktsiininatsionalism seab ohtu koroonavaktsiini kättesaadavuse

Vaktsiininatsionalism on uus hirmufaktor ülemaailmsetele tervishoiuagentuuridele, kes kavandavad kogu maailmas vaktsiinide hulgimüügi ja võrdse jaotamise kava. Nad jälgivad jahmunult, kuidas mõned jõukamad riigid on otsustanud üksi viirusele vastu astuda, sõlmides ravimivalmistajatega kokkuleppeid, et kindlustada oma kodanikele miljoneid doose paljutõotavaid vaktsiinikandidaate.