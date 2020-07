Uuring: antikehade taseme langus pärast viiruse põdemist on normaalne protsess

Osade uuringute põhjal on järeldatud, et mõnel koroonaviirust põdeval patsiendil on aja jooksul antikehad viiruse vastu ära kadunud ja immuunsus kaob. Molekulaarimmunoloogia professor Pärt Petersoni sõnul ongi loomulik, et pärast viiruse põdemist antikehade tasemed langevad, vahendab ERR.