Kaks kuud vindunud probleem tekitas lapse ajus eluohtlikud kolded

Lapse vanemad viisid ta traumapunkti pärast seda, kui nägid, et tal on krambid, vahendab ajakirjas Journal of Emergency Medicine avaldatud raport. Selleks ajaks oli laps juba mõnda aega haige – kaks kuud varem hakkas tal autorite sõnul tekkima sagedasti palavik, mis võis tõusta 38,9 kraadini, lisaks oksendamine, öökimine ja vastumeelsus tahke toidu suhtes. Colorado ülikooli meditsiinikooli andmeil kaotas laps kahe kuu jooksul rohkem kui 500 grammi.