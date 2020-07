Istuva töö tegemine võib kognitiivset allakäiku vähendada

Teadusajakirjas International Journal of Epidemiology avaldatud uuringus leiti, et istuva tööga inimesed kogevad väiksema tõenäosusega tunnetuslikku allakäiku kui füüsiliselt aktiivsemates rollides töötavad inimesed. «Sageli kasutatud mantra «südamele hea on hea ajule» on täiesti loogiline, kuid tõendid sellest, mida indiviididena tegema peame, võivad olla segadusse ajavad», ütles juhtiv autor Shabina Hayat. «Suure hulga vabatahtlike uuringus osalejate abil õnnestus meil välja selgitada suhe eri tüüpi füüsilise aktiivsuse vahel erinevates oludes,» lisab Hayat.