Haigused, mis võivad põhjustada hallutsinatsioone

Diabeet

Kui veresuhkur on pikalt väga kõrge, võivad tekkida hallutsinatsioonid. Kui see on üle 600 milligrammi detsiliitri kohta, võib olla tegu hüperosmolaarse hüperglükeemilise sündroomiga. See on tõsine diabeedi tüsistus, mis põhjustab tugevat janu, palavikku, segadust ja hallutsinatsioone. Veresuhkru langetamiseks on vaja ravimeid ning saada kehasse vedelikku ja elektrolüüte.

Skisofreenia

Häälte kuulmine peas on tavaline sümptom, mis tekib umbes pooltel skisofreeniahaigetel. Mõnedel inimestel on visuaalsed hallutsinatsioonid. Arstid uurivad endiselt, mis neid sümptomeid põhjustavad. Arvatakse, et see võib olla tingitud kombinatsioon muutustest ajus, geneetikast ja keskkonnast. Antipsühhootikumid aitavad neid sümptomeid leevendada.

Parkinsoni tõbi

Enam kui pooltel Parkinsoni tõvega inimestest on hallutsinatsioonid või luulud. Tavaliselt tekivad visuaalsed hallutsinatsioonid. Eksperdid pole kindlad, mis neid põhjustavad. Arvatakse, et need võivad olla tingitud raviga seonduvatest muutustest ajus või lihtsalt haigusest. Vahel juhtub seda teiste dementsuse tüüpidega. Arstid võivad sellisel juhul antipsühhootikume välja kirjutada.

Alzheimeri tõbi

Alzheimeriga ajus toimuvad muutused võivad viia hallutsinatsioonideni. Inimene võib olla ka paranoiline või arvata, et inimesed tahavad talle halba teha. Alzheimeri ravimid võivad muuta ajukemikaalide toimimist.

Migreen

Auraga migreen tekitab valgussähvatuste nägemist, pimealasid või teisi nägemismuutusi. Need sümptomid esinevad tavaliselt tund enne enne peavalu. Eksperdid arvavad, et aurad võivad olla nagu elektriline või keemiline laine üle visuaalkorteksi. Arst võib migreeni raviks ja ära hoidmiseks ravimeid välja kirjutada.

Ajukasvaja

Vaimne segadus on tavapärane sümptom. Ajukasvajad võivad viia hajameelsuse, kõneprobleemide või tujumuutusteni. Need võivad ka põhjustada visuaalseid hallutsinatsioone. Inimene võib näha asju, mida tegelikult ei ole, või käituda tavapärasega võrreldes teisiti. Kasvaja raviks võib olla vajalik operatsioon või kiiritusravi.

Charles Bonneti sündroom

See haigus põhjustab nägemiskaotusega inimestel visuaalseid hallutsinatsioone. Arstid arvavad, et need võivad juhtuda, sest aju töötleb pilte edasi isegi siis, kui inimene ei näe. Need hallutsinatsioonid kaovad nägemise naastes. Püsivalt pimedad inimesed saavad õppida hallutsinatsioone blokeerima. Abiks võivad olla ka antipsühhootikumid.

Unehäired

Teatud unehäired põhjustavad tavapäraselt nägemishallutsinatsioone, mis tekivad magama jäädes või ärgates. Need on paljuski nagu unenäod, aga näivad tõelisemana. Unespetsialist võib aidata neid leevendavate elustiilimuutuste või ravimitega.

PTSD

Harvadel juhtudel võib posttraumaatiline stressihäire tekitada kuulmishallutsinatsioone. Inimene võib kuulda hääli või häältekomplekti või vilinat kõrvades. Sellega võib kaasneda paranoia ning kahtlustavus teiste suhtes. Seda ravitakse teraapia ja ravimitega.

Palavik

Kõrge palavikuga lapsed näevad vahel hallutsinatsioone, mis kaovad mõne minutiga. Palaviku alandamine kaotab need. Ravis kasutatakse ibuprofeeni või atsetamonifeeni, vedelikke ja puhkust.

