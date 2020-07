Parameedikute kutsemeistrivõistluse võitis teist aastat järjest K-komando

Võistluse eesmärk oli täiendada PPA parameedikute kompetentsi ning tõsta kõigi asutuste esmareageerijate abiandmise kvaliteeti. Kõrgendatud riskiastmega olukordades on politsei kohal esimesena, mistõttu on taktikalise meditsiini oskus äärmiselt vajalik.

Peakorraldaja, Regionaalhaigla koolitaja Heiko Porvali sõnul osales sel aastal rohkem meeskondi. «Osalenud meeskondade tase on võrreldes eelmise aastaga märkimisväärselt kasvanud. Osad meestest pidid selliseid ülesandeid lahendama esmakordselt, ent kõrvaltvaatajana üllatusin positiivselt, kui näiteks igasuguse meditsiinihariduseta ametnik oskas õiges koguses nimetada eri ravimeid, millest abivajajal kasu oleks,» sõnas Porval.

PPA esmareageerimise ja eriettevalmistuse grupi juhtivkorrakaitseametnik Rauno Roosimägi tõdes samuti, et parameedikute tase kasvab iga aastaga. «Kõik sujus tänu organiseerijatele, nende entusiasmile ja tahtele anda oskusi edasi! Taolisi kutsemeisterlikkuse võistlusi korraldamegi seetõttu, et kõik esmareageerijad, olgu nad kiirreageerijad või abipolitseinikud, oskaks aidata inimest ükskõik millises olukorras. Täname Kaitseliitu, Päästeameti demineerimiskeskust, Regionaalhaiglat ja abipolitseinikke. Aitäh ka kõigile koostööpartneritele ja sõpradele, kes enda vabast ajast kutsemeisterlikkuse võistlusse panustasid,» lisas Roosimägi.

Sel aastal parameedikute võistlusel hindajana osalenud Regionaalhaigla kiirabikeskuse juhataja Arkadi Popovi sõnul avanes talle professionaalne vaatepilt. «Väga hästi tehtud! Mul on hea meel tõdeda, et ülesande, kus hindaja olen, lahendasid kõik meeskonnad kõrgetele punktidele. Kõik vigastused tuvastati ja verejooks peatati vigastatul kiiresti.» Popovi hinnangul on parameedikute olemasolu igati tänuväärne, kuna teinekord ei pruugi kiirabibrigaad koheselt sündmuskohale pääseda. «Siin saavadki parameedikud abistada ja patsiendi edasiseks transpordiks ette valmistada.»