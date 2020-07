COVID-19 väikeseks gripiks nimetava Brasiilia presidendi Jair Bolsonaro abikaasa haigestus koroonaviirusesse

Presidendikantselei teatas tema haigusest päev pärast seda, kui Brasiilias suri koroonaviirusesse rekordarv inimesi. Sellest hoolimata otsustas riik oma piirid välismaalastele taasavada ning märtsist seatud piirangud kaotada. Kolmapäeval avaldatud määruses on kirjas, et külastajad võivad Brasiiliasse lennata, kuni nad suudavad tõestada, et neil on reisi ajaks tervisekindlustus. Teised Ladina-Ameerika riigid nagu Argentiina ja Colombia, kus on Brasiiliast vähem juhtumeid, hoiavad oma piirid endiselt rahvusvahelistele lendudele suletuna.