Rootsi julgustab järgmise aastani kodukontorist töötamist

Erinevalt paljudest teistest Euroopa riikidest ei kehtestatud Rootsis eriolukorda. Surmajuhtude arv populatsiooni kohta on seal üks maailma kõrgemaid. Soovitus võimalusel kodust töötada kehtib uue aastani. Selle üks eesmärk on vähendada ühistranspordi ülerahvastumist ning teha asju lihtsamaks nendele, kes peavad füüsiliselt tööle kohale minema.

Samal ajal väheneb uute juhtumite arv, eriti intensiivravi juhtumid. Riigi terviseagentuur ütles aga, et «kui kontakt suureneb taas, on suur risk sügisel leviku suurenemiseks.» Neljapäeval teatas Rootsi 318 lisandunud juhtumist. Surmasid on riigis registreeritud 5739.