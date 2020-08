Kui palju tohib päevas tarbida suhkrut?

Suhkur kui looduslik energiaallikas on organismile kahtlemata vajalik, kuid seda vaid väikeses koguses. Enamik inimesi sööb suhkrut liiga palju. Piirata tuleb eelkõige just lisatava suhkru hulka, kuna seda sisaldavad toidud (kondiitritooted, karastusjoogid jms) annavad tihti n-ö tühja energiat – see tähendab, et need sisaldavad küll palju energiat, kuid vähe vitamiine ja mineraalaineid. Lisatavad suhkrud ei tohiks kogu saadavast energiast anda üle 10 protsendi, ideaalis peaks need andma alla viie protsendi. Sageli on rohkelt suhkrut sisaldavates toodetes ka palju rasva.