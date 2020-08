Üleskutse noortele emadele: teil on võime päästa maailma

Aja jooksul on inimestel olnud suur mõju keskkonnale. Loodusvarade ammendumine ja hävitamine ning suurenenud kasvuhoonegaaside heitkogused on hetkel 800 000 aasta kõrgeimal tasemel. Koduplaneeti ja tervist tuleb kaitsta, kasutades vastustundlikult looduse ressursse nagu maa, vesi ja energiaallikad. Imetamine on seotud ressursside jätkusuutliku kasutamisega.

«Vaadates Tervise Arengu Instituudi statistikat Eestis, selgub et viimastel aastatel on täielikult rinnapiimatoidul 77–79 protsenti ühe kuu vanustest lastest. Samas kolme kuu vanuste imikute seas on see arv langenud juba 63–65 protsendi vahele ning kuue kuu vanustel on see ainult 28–23 protsenti,» loetleb imetamisnõustaja Maalinn andmeid laste kohta, kelle ainus toit on rinnapiim.