VIDEO ⟩ Kiirabibrigaad kirjeldab oma tööd: on päevi, mil me ei saagi auto pealt maha

Kiirabibrigaadi juht ja õde Ralf Lõhmuse sõnul on tööpäevad väga varieeruvad. «Peale kutse lõppu tegelikult meil ongi vaba aeg kuni järgmise kutseni. Päevad on erinevad: vahest me sealt auto pealt tegelikult ära ei saagi, sest sõidame ööpäev läbi, aga on ka päevi, kus saad filiaali tulla, telekat vaadata, võib-olla magada natukene,» kirjeldab Lõhmus tööelu.