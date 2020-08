Pooleaastaselt ainult rinnapiima saavate laste osatähtsus väheneb

Olgugi, et kuuekuuselt täielikul rinnapiimatoidul olevate laste osatähtsus on aasta-aastalt vähenenud, siis tõusnud on osalisel ehk koos lisatoiduga rinnapiima saavate laste hulk. Eelmisel aastal sai kuni ühe aasta vanustest lastest kuuekuuselt täielikult ja osaliselt rinnapiima 72 protsenti ning aasta vanuselt 33 protsenti lastest. Mõlemad näitajad on aga viie aasta jooksul kasvanud, vastavalt 10 ja 14 protsendipunkti.

«Positiivne on, et laste toitmist rinnapiimaga jätkatakse ka pärast lisatoidu andmise alustamist. Samuti on hea tõdeda, et enam lapsi saavad rinnapiima ka ühe aasta vanuselt,» selgitas TAI tervisestatistika osakonna analüütik Eva Anderson. «Siiski on praegu ülemaailmseks probleemiks, et täielikul rinnapiimatoidul on vaid 40 protsenti kuni pooleaastastest lastest. Selles osas on Eesti praegune näitaja Maailma Terviseorganisatsiooni soovituslikust poole madalam,» lisas ta. Lähemalt näeb interaktiivset graafikut imikute rinnaga toitmisest siit.