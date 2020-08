Koroonaviirust kergelt põdenutel langeb kiirelt antikehade tase veres

Leid viitab võimalusele, et humoraalne immuunsus SARS-CoV-2 vastu ei pruugi haiguse kergelt läbi põdenud inimestel, kes moodustavad enamuse Covid-19 haigetest, olla pikaajaline.

See kutsub ettevaatlikkusele antikehadel põhinevate «immuunsuspasside», karjaimmuunsuse tekke ootuste ja võibolla ka tulevaste vaktsiinide toime kestvuse suhtes. Sarnane lühiaegne immuunsus tekib ka laialt levinud külmetushaigusi põhjustavate koroonaviiruste puhul.

Andmed avaldati teadusajakirjas New England Journal of Medicine. Viirusevastaste antikehade kvantitatiivse kaitsva lävendi ja nende taseme languse määra hindamiseks pärast 90 päeva on vaja täiendavaid uuringuid.