VIDEO ⟩ Augusti esimene nädal on rahvusvaheline rinnaga toitmise nädal

Augusti esimesel nädalal tähistatakse üle maailma rahvusvahelist rinnaga toitmise nädalat. Paraku on rinnaga toitmise näitajad nii Eestis kui ka maailmas languses. Paljude teaduspõhiste uuringute käigus on leitud, et rinnaga toitmine on üheks kuluefektiivsemaid rahva tervise edendamise viise, mis paneb aluse lapse heale füüsilisele, vaimsele ja sotsiaalsele tervisele. Samal ajal ei pruugi rinnaga toitmine alati kulgeda probleemideta. Seetõttu rõhutab Rinnaga toitmise edendamise Eesti komitee (RTEEK), et pere ja ühiskonna toetusel on kanda oluline roll selle õnnestumiseks.