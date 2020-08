Maskides ettevõtlikud inimesed toetavad kübarapeoga Eesti Vähiliitu mammograafi soetamisel

EENA on heategevusse sihipäraselt panustanud 1993. aastast ning ka Kübarapidu on pika traditsiooniga. Sel aastal toetatakse Eesti Vähiliitu uue mammograafi soetamisel. Nõnda aidatakse ennetada haigestumist ja päästa igas eas naiste elusid.

Kübarapeole oodatakse lisaks EENA liikmetele kõiki külalisi, kel on soovi panustada heategevusse. Kübarapeo korraldaja on traditsiooniliselt EENA Tallinna klubi, kes enam kui 70 liikmega on EENA kõige suurem klubi. Tallinna klubi loodi koos EENA-ga 1992. aastal, ühendades naisi igas vanuses ja elualalt. EENA-l on täna kaheksa aktiivset klubi üle Eesti.