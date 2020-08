Regionaalhaigla hematoloogiakeskus sai rahvusvahelise akrediteeringu

Regionaalhaigla interdistsiplinaarne vähikeskus on alates 2018. aasta sügisest esimene Euroopa Onkoteraapia Ühingu ESMO (European Society for Medical Oncology) akrediteeritud onkoloogia ja palliatiivravi integreeritud keskus Balti regioonis. Regionaalhaigla on ka Euroopa Vähikeskuste Organisatsiooni OECI (Organisation of European Cancer Institutes) täisliige. Regionaalhaigla kiiritusravikeskus on auditeeritud ja akrediteeritud Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri poolt.