Gastroentriit on väga tavaline soolenakkus, mis algab tavaliselt viirusest, bakteritest või parasiidist. Sümptomiteks on kõhuvalu või krambid, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, väike palavik, väsimus. Viiruslik gastroentriit on teine tavaliseim haigus Ameerika Ühendriikides, mis tekib sageli saastunud toidu või vee tarbimisest.