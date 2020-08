Teadlased said jälile, miks üks inimene lõhnab rohkem kui teine

Varasemate uuringutega on leitud, et higi teravas lõhnas on süüdi mõned bakterid. Nüüd avastasid Yorki ülikooli ja Unileveri teadlased, et higi terava lõhna taga on kaenlaalustes elav bakteriliik, mida nimetatakse «kehalõhnaensüümiks», vahendab Novaator.