Elektritõukerattaga liigeldes tuleks kindlasti järgida ohutusnõudeid

Maanteeameti elektritõukeratastega liiklemise hea tava järgi tuleks alustuseks tutvuda sõiduki kasutusjuhendiga ning õppida sellega liiklusele suletud alal sõitma. Kindlasti tuleb kontrollida, et elektritõukerattas on tehniliselt korras: signaalkell ja pidurid töötavad, aku on täis ning ees on valge ja taga punane tuli ja helkurid.