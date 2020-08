Kas loomad võivad inimesi nakatada: teadlased uurivad mingifarmide Covid-19 puhanguid

Arvatakse, et Hiinas inimesi nakatanud viirus pärines loomadelt, ilmselt nahkhiirtelt, ning kandus sarnaselt teiste koroonaviirustega inimeselt inimesele. Mõned loomad, nagu kassid, tiigrid ja koerad, on saanud inimestelt koroonaviiruse, kuid pole täheldatud juhtumeid, kus nad oleks sellega inimesi nakatanud. Mingifarmide nakkused Hispaanias ja Madalmaades algasid ilmselt töötajatest, kuid see ei ole kindel. On vaieldav, et mõned töötajad said viiruse uuesti minkidelt.