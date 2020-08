Regionaalhaigla sisehaiguste kliinik sai uue juhi

Regionaalhaigla juhatuse liikmest ülemarsti, professor Peep Talvingu sõnul on dr Mukki edukas töökogemus pulmonoloogia valdkonna ja keskuse ning Raplamaa Haigla juhina suurepärane baas piirkondliku haigla sisehaiguste kliiniku arendamiseks. «Hindan kõrgelt dr Mukki kogemust eriarstina ja tema tänapäevaseid teadmisi ja oskusi protsesside, kvaliteedi, meeskonna ja eelarve juhtimisest,» ütles professor Talving.

Olulisemateks ootusteks uuele juhile on kliinilise tegevuse arendamine ja erialadeülene koostöö. «Dr Mukki koostööoskus ning uuendustele ja arengule suunatud mõtteviis koos väga hea organisatsioonitundmisega teeb temast suurepärase juhtimismeeskonna liikme,» sõnas Talving.

Sisehaiguste kliinik saab uue juhi, kuna senise kliinikujuhataja tähtajaline leping lõpeb 31. detsembril 2020. Senine kliinikujuhataja dr Merike Luman juhib kliinikut kuni käesoleva aasta lõpuni ja seejärel jätkab Regionaalhaiglas nefroloogina. «Dr Luman on loonud sisehaiguste kliinikus suurepärase spetsialistide meeskonna, mis toimib hästi nii ravi- kui ka teadustöös. Uuel juhil on, millele ehitada,» ütles prof Talving.

Dr Mukk on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli 1996. aastal ja pulmonoloogia residentuuri aastal 2004. Ta on Regionaalhaiglas töötanud üle 16 aasta, alustades 2003.a valvearstina ja jätkates 2004. a märtsist tööd pulmonoloogina. Aastal 2007 asus ta täitma pulmonoloog-vanemarsti töökohustusi.

Sisehaiguste kliiniku pulmonoloogiakeskust on dr Mukk juhtinud aastast 2011. Raplamaa haiglat on dr Mukk juhtinud alates 1. aprillist 2019. Dr Mukk on European Respiratory Society liige ja kuulub Eesti Kopsuarstide Seltsi juhatusse.