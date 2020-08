Naine sai kaks nädalat peale halvatuks jäämist teada, et ootab last

33-aastane Kara Scott oli oma 35-aastase abikaasa Jonny ja 3-aastase poja Isaaciga 2019. aasta juulis Majorcal puhkusel, kui tal tekkisid krambid. Ta kukkus koduteel lennukis taas kokku ning viidi haiglasse, kus tal diagnoositi kesknärvisüsteemi häire nägemisnärvi neuromüeliit (NNM) ning halvatus.

Kompuutertomograafiaga leiti kuus nädalat hiljem tema kõhust pahaendeline vari. Ultraheliuuringust selgus «kergenduse ja suure üllatusena», et see oli tema sündimata tütar. Rõõmus Kara sünnitas 7. jaanuaril keisrilõike teel 2410 grammi kaaluva Winnie, kes on nüüd seitsmekuune. Hoolimata halvatusest ei muudaks Kara midagi.

Kara on holistilise teraapia ja ilu ettevõtte omanik Lääne-Yorkshire'ist Keighleyst. Ta ütleb: «Ma pole surnud, eksole? Ma olen siin, ma olen ikka mina.»

«Olin lihtsalt šokis. Arvasin, et ma ei saa rase olla. Helistasin oma partnerile Jonnyle, kes ütles «Issand jumal, see on imeline»,» ütles Kara, «See oli ilmselgelt määratud nii olema, kuid mõtlesin, et mul pole õrna aimugi, kuidas halvatuna elada, veel vähem seda beebiga teha.»

«Olen nüüd kahe lapse ema. Esimene kord oli niigi raske kogu keha ja kõigi võimetega. Mul ei olnud aega mõelda halvatud olemisele. Mõtlesin rohkem sellele, kuidas hea ema olla.»

«Elu paneb mind tõesti proovile, kuid mulle meeldivad väljakutsed. Tahan alati midagi teistsugust teha. Kui nad mulle sellest teatasid, oli see esmalt šokk. Lootsin, et halvatus on ajutine, kuid olen ka realistlik inimene ning palusin neuroloogil öelda mulle asju nii nagu need on ning ta ütles, et ma ei kõnni ilmselt enam kunagi.»

«Käivitajaks oli ilmselt minu rasestumine, kuid keegi ei saa kindel olla. Ma ei muudaks seda, sest mul on nüüd Winnie,» kommenteeris Kara arstide hinnangut. Karale teadmata algas tal NNM kümne aasta eest 23-aastasena, kui ta nägu läks tuimaks, silmad kõõrdi ning ta hakkas tasakaalu kaotama. Ta kasutas kõnnikeppi ning arstid arvasid algul, et tegu oli sclerosis multiplexiga. Meedikud leidsid hiljem tema ajutüvelt kolm suurt põletikulist kohta.

Kara ütleb, et võrrelduna esimese lapse Isaaci ootamisega oli halvatuna Winnie ootamine kohutav: «Ma ei saanud üles tõusta ja vaadata oma kõhtu kasvamas. See oli kurb, sest ma ei saanud oma rasedust kogeda - ma ei nautinud seda. Ma tahtsin seda nautida.»

Kara sõnul tundis ta end halva emana, sest ta ei saanud rasedana oma teise lapsega sellist sidet luua nagu esimesega. Kara ei tundnud lapse liigutusi kõhus või toksimist kui ta just ei pannud oma kätt raseduse lõpus enda kõhule. «Kartsin, et meil ei teki sidet,» tunnistas ta. Kuid kui Kara sünnituse järel Winniet nägi, oli see «armastust esimesest silmapilgust».

«Asi ei ole enam minus - see pole oluline. Asi on minu väikeses tüdrukus.» Beebi hakkas kohe kenasti rinnapiima jooma, mis viis Kara vanemluse maailma. Kara ametlikud hooldajad on tema kõrvalmajas elavad vanemad koos tema kaksikõe Ina Harrisega. Toetavalt perelt tuleb Kara sõnul ka tema positiivne suhtumine ja motivatsioon jätkata. «Ma ei korruta endale negatiivset. Oma peas pole mul muud valikut kui olla õnnelik ja hea ema.»

Kara on halvatuse diagnoosimisest kasutanud erinevaid ratastoole. Hetkel kasutab ta isejuhitavat ratastooli: «Olen väga iseseisev inimene. Mul võttis kaua aega, et leppida oma puudega. Taolisel sildil on negatiivne alatoon. Ma ei tahtnud seda tunnistada.»