Selgitamaks, miks lapsed raskekujuliselt ei haigestu, on välja pakutud mitmeid teooriaid. Enim on viidatud võimalusele, et neil on tugevam ja tõhusam esialgne immuunvastus viirusele kui täiskasvanutel ja et neil võib olla immuunsus tekkinud hiljutiste sarnaste viirustega kokkupuutumisest. Üha enam teadlasi arvab, et täiskasvanute ja laste haigustaluvuse erinevus võib tuleneda nende veresoonte seisundist.