Väljas söömas käies on ortorektikul raske valida menüüst midagi peale salati, kuna enamus toitudest sisaldavad nende arvates palju rasva, saaste- ja lisaaineid.

Toidupoes lettide vahel ringlemiseks kulub tunde ilma meelepäraseid tooteid leidmata, väljas einestades on raske toitu välja valida ja sotsiaalmeedia postituste seas troonivad esikohal pildid salatitest ja uutest leidudest rasva- ja suhkruvabade toitude seast – need võivad olla märgid ortoreksiast. Orthorexia nervosa on uuema aja söömishäire, mis tekib siis, kui inimene võtab kinnisideeks parandada oma tervist teatud sööke valides, mis võib viia alatoitumise ja isegi surmani.