Veel ühes populaarses Tartu baaris käinu andis positiivse koroonaproovi

Kõigile külastajatele tuletatakse meelde, et baari sissepääsu ja tualettide juures on kätepuhastusvahendid, mida tuleb kindlasti kasutada. Samuti tuleks siseruumides kanda maski ning anda teistele külastajatele piisavalt hingamisruumi.

Senine Tartu koroonakolle on seotud 18. juulil Vabankis käinud isikuga. Lisaks 18. juulil toimunud peole ööklubis Vabank, kus viibis nakatunud isik, on tuvastatud nakatunuid inimeste hulgas, kes viibisid 24. juulil baaris Naiiv.

Terviseameti meeldetuletus

Järgmised kaks nädalat on Eestis see kriitiline aeg, mille jooksul on meil võimalik need puhangud kontrolli alla saada, juhul kui me kõik käitume vastutustundlikult. Kõige efektiivsem meede nakkuse vältimiseks on distantsi hoidmine.

Rahvarohketes kohtades ja eriti siseruumides, kus ei ole võimalik teiste inimestega distantsi hoida, on soovitav kanda ka maski. Kinniseid rahvarohkeid kohti võiks võimalusel vältida.

Haigena tuleb püsida kodus, seda ka kergete sümptomitega.

Mistahes haigussümptomitega tuleks kahtlustada koroonat ja võta ühendust oma perearstiga. Perearstidele on antud juhised kõik COVID-19 kahtlased saata testimisele.

COVID-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus.