Kehaline passiivsus mõjub organismile samamoodi nagu suitsetamine

Kui kehamassiindeks on suurem kui 35, on diabeeti haigestumise tõenäosus juba igal teisel inimesel. Kui langetada kaalu 5−10 protsenti, väheneb diabeeti haigestumise risk 58 protsenti.

Diabeediga on poole suurem tõenäosus haigestuda südameveresoonkonna haigustesse ning kolmveerandil juhtudest kaasneb diabeediga ka kõrgvererõhutõbi. Õde Klauksi juhib tähelepanu sellele, et iga kaotatud kilogrammiga väheneb vererõhk 2,5/1,5 mmHg.

Selleks, et püsida füüsiliselt aktiivne, tuleks liikuda vähemalt 1 tund päevas. «Ära ei maksa unustada, et ka jalgsi pool tundi tööle minemine läheb liikumisena arvesse. Mõõduka koormusega on soovitatav liikuda vähemalt 150 minutit nädalast ning tugeva intensiivsusega vähemalt 75 minutit nädalas,» täpsustab Klauks.