Shannon Plemons suurendas 2010. aastal oma rindu B-korvilt D-korvile. Kuus kuud pärast operatsiooni tekkisid tal aga kroonilised liigesevalud, migreenid, juuste välja langemine ning lõpuks kaotas ta nägemise ja kuulmise. «Ma ei arvanud, et ellu jään,» ütles Arkansasest pärit 42-aastane naine.

«Minu kuulmine kadus täielikult, kaotasin nägemise ja sain vaid korra päevas urineerida.» Valu muutus nii piinarikkaks, et jõusaalisõltlane ei saanud voodistki välja. Lõpuks ütlesid meditsiinitöötajad talle pärast rinnaimplantaadi haiguse ja rebenenud implantaadi avastamist, et tal on kuus kuud elada jäänud.