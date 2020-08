Kodune füsioteraapia aitab toimetulekut tuttavas keskkonnas

Eesti Haigekassa poolt tasustatavat teenust «füsioteraapia kodus» saab vastavalt insuldijärgse taastusravi juhendile määrata patsiendile, kellele on teraapia näidustatud, kuid haiglasse jõudmine on mõõduka või raske liikumis- ja/või siirdumisfunktsiooni häire tõttu takistatud.

Tartu Ülikooli kliinikumi taastusravi ja füsiaatria eriala vanemarsti-õppejõu Aet Lukmanni sõnul on insuldijärgne taastusraviteenus vajalik selleks, et parandada patsiendi toimetulekut koduses keskkonnas. «Kodune füsioteraapia on kvalitatiivne muutus taastusravi korralduses ja täidab senise lünga patsientide ravis, kelle statsionaarse haiglaravi võimalused on ammendunud, kuid kes ambulatoorsele taastusravile funktsionaalse defitsiidi tõttu ei suuda minna,» selgitas dr Aet Lukmann.