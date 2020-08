PILDID JA VIDEO ⟩ Käteta sündinud naine saab uskumatult hästi iseseisvalt hakkama: isegi varvastega tšello mängimise ja pulkadega söömisega

Armastava pere toel hakkas ta oma jalgu osavalt kasutama. Õgusteadust õppiv Inga kasutab oma jalgu kirjutamiseks ja trükkimiseks, söömiseks ja ka toidu valmistamiseks. «Mul on palju suurepäraseid sõpru ja imeline poiss-sõber, kes aitavad mind, kui asjad keeruliseks muutuvad,» räägib Inga, «Mulle on antud proteesid ning olin nende eest tänulik, kuid need ei tööta minu jaoks. Olen nendeta väga hästi hakkama saanud.»