Teadlased leidsid, et ülekaalulisus soodustab Alzheimeri teket

Madal verevoolu kiirus on esimene ajukuvamisnäitaja, mis ennustab Alzheimeri tõbe. Antud näitaja on ka seotud depressiooni, ADHD, bipolaarse häire, skisofreenia, ajutrauma, sõltuvuse, enesetappude ja teiste haigustega. «See uuring näitab, et ülekaalulisus või rasvumine mõjutab tõsiselt aju aktiivsust ja suurendab nii Alzheimeri tõve kui ka mitmete teiste psühhiaatriliste ja kognitiivsete häirete riski,» selgitas juhtivuurija Daniel G. Amen.