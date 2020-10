Teadlased leidsid üllatava teguri, mis soodustab Alzheimeri teket

Ajakirja asetoimetaja doktor George Perry sõnul on aktsepteerimine, et Alzheimer on eluviisi haigus, mis erineb vähe teistest vanusega seonduvatest haigustest, tähtsaim läbimurre sel kümnendil. Dr Amen ja kolleegid näitavad olulisi tõendeid, et ülekaalulisus mõjutab aju verevarustust ja soodustab Alzheimeri tõve teket. Uuring rõhutab, et ülekaalulisust tuleb võtta arvesse sihtmärgina mis tahes sekkumistes, mille eesmärk on ajufunktsiooni parandada.