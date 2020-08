PILDID ⟩ 11 alternatiivi käesurumisele ja kallistustele

Kuigi sotsiaalmeedias on näha, et inimesed tervitavad üksteist pannes küünarnukid kokku või löövad jalad kokku, ei pruugi need olla parim idee. Taoliste tervitustega on keeruline hoida kahemeetrist vahest. Veel, inimesed aevastavad küünarnukile ning jalgade kokku löömine võib pisema ja nõrgema tasakaalust välja viia. On paremaid alternatiive, millega saab kenasti teistega vahet hoida. Real Men Real Style jagab soovitusi.