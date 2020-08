Teisel kohal koroonaviirusega nakatunute arvestuses on Brasiilia, kus on enam kui kolm miljonit nakatunut. Kahe miljoni nakatunuga India on koroonaviiruse leviku kiiruselt kolmas. USA terviseeksperdid on andnud märku, et tegelik nakatunute arv on märgatavalt suurem, kuna statistikas kajastuvad vaid registreeritud nakatunud. Nädalavahetusel allkirjastas president Trump mitmeid otsuseid – kongressiliikmete arvates on presidendi volitus selliste otsuste tegemiseks aga küsitav.