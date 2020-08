Prognoos ⟩ Kuidas kulgeb pandeemia 2021. aastal ja sealt edasi?

Naine Kiievi pargipingil lehte lugemas 9. augustil 2020. Uue koroonaviirusega nakatunute arv on hoogsalt tõusuteel; Ukrainas on suve jooksul nakatunute arv suurenenud 2,5 korda. Nüüdseks on selge, et erinevalt gripiviiruse hooajalisusest ei peata suvi SARS-CoV-2 levikut.

FOTO: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Scanpix