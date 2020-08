Immuunsüsteemile lisatõuke andmisest võib saada COVID-19 ravistrateegia

Washingtoni Ülikooli meditsiinikooli teadlased arvavad oma uuringute põhjal, et patsiendid jäävad haigeks, sest nende immuunsüsteemid ei kaitse neid piisavalt viiruse eest, mistõttu nad lõpetavad intensiivravi osakondades. Nad arvavad, et immuunsuse parandamine võiks olla potentsiaalne ravistrateegia koroonaviiruse ravimiseks immuunsuse parandamine, vahendab MedicalXpress .

Taoline strateegia käidi välja kahes hiljuti avaldatud teadusartiklis ajakirjades JAMA Network Open ja JCI Insight. «Üle maailma on raskelt haigeid COVID-19 patsiente ravitud väga erineva toimega ravimitega,» ütles peauurija Richard S. Hotchkiss, anestesioloogia, meditsiini ja operatsioonide professor. «Mõned ravimid vähendavad immuunvastust, teised parandavad seda. Kõik näivad viskavat kõiksugu ravimeid haiguse suunas. On tõsi, et mõned inimesed tulevad tugevast põletikulisusest vastusest, aga meile näib tõenäolisem, et kui immuunsüsteemi liigselt blokeerida, ei õnnestu viirust kontrollida.»