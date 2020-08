Uuring: rohkem kui neljandik inimestest vähendas eriolukorra ajal sportimist

Uuring näitas, et 40 protsendi eestlaste hinnangul ei muutnud eriolukord nende sportimise harjumusi üldse. 17 protsenti märkis, et nad hakkasid vähem sporti tegema ning kümnendik vastajatest ütles, et eriolukorra tõttu lõpetasid nad täielikult tervisespordiga tegelemise ning tõusid isegi diivanilt minimaalselt.